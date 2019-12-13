Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи Вовка [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, в ходе заседания Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Судья Светлана Шапутько отказала адвокату подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко в отводе судьи Сергея Вовка.
В обосновании отвода адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что Вовк "находится на крючке у Генеральной прокуратуре, поскольку привлекался к уголовной ответственности и имеет личную заинтересованность в рассмотрении этого дела".
Также он добавил, что предвзятость Вовка заключается в том, что он отказался приобщить в качестве свидетелей бывшего мужа Кузьменко и ее руководителя в лечебном учреждении. В свою очередь судья Шапутько отметила, что законных оснований для отвода Вовка нет, а утверждение адвоката о предвзятом негативном отношении Вовка к подозреваемым является субъективным впечатлением адвоката.
Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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