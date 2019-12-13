Убийство Шеремета: подозреваемая Кузьменко сделала заявление [ Редактировать ]
Подозреваемая в закладке взрывчатки под автомобиль журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству. Об этом она сказала в ходе заседания Печерского райсуда Киева, который избирает ей меру пресечения, пишет "Украинская правда".
"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказала она.
Она утверждает, что не слышала о Шеремете до его убийства. "Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла Facebook, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...", - говорит Кузьменко.
"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?" - спрашивает она.
Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер. Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".
Комментируя другую экспертизу, которая сравнила походку Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.
По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать походку убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.
В то же время, она говорит, что в день убийства Шеремета была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.
Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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