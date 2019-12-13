Переговори в Парижі відбулися. Готуємося до зустрічі в Берліні. "Нормандський формат" урешті запрацював після трирічної перерви.

А про що ж домовлятися? І взагалі чи можливо домовитися хоча б про щось? Спробуємо це сьогодні з'ясувати. І почнемо з розмови із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Але за кілька хвилин.

Зараз про те, з чим українська делегація повернулася з переговорів.

Париж у день проведення "нормандського саміту" був паралізований протестами.

Ранок розпочався із 600-кілометрового затору. Та квартал Єлисейського палацу був вільним. Хоча там також юрмилися люди - не демонстранти, а журналісти. Винятком стала хіба активістка "Фемен", яка намагалася теж потрапити до палацу.

Журналістів зібралося стільки, що дехто годинами стояв у черзі, щоб пройти всередину. Учасники переговорів прибули вчасно - з точністю до хвилини. Усі, крім Володимира Путіна.

Хоча російська делегація приїхала першою, сам президент РФ у цей час лише виходив із літака. Другою прибула Ангела Меркель, за нею Володимир Зеленський у супроводі теж чималої делегації. І за 10 хвилин потому - російський керманич.

Еммануель Макрон зустрічав усіх на ґанку і це, власне, все, що вдалося побачити журналістам найближчі 8 годин. Пресу розмістили в сусідній будівлі: дві великі переповнені зали і два екрани, на яких наживо вели трансляцію з кімнати для перемов. Порожньої бо перші дві години тривали двосторонні зустрічі.

За 30 секунд після того, як туди нарешті зайшли лідери, сигнал зупинили. Наступні години журналісти отримували тільки короткі повідомлення від пресслужб. І лише про програму, яка зустріч почалась, а яка закінчилася. А також про те, що планується двостороння розмова Зеленського й Путіна. На 6-ій годині очікування до українських журналістів нарешті вийшов представник офісу президента.

"Двосторонньої зустрічі З і П ще не було, але вона запланована. Як тільки вона відбудеться ми вийдемо до вас для комунікації", - говорить Кирило Тимошенко, заступник голови Адміністрації президента.

Підсумкова пресконференція, що планувалася на 19 годину, розпочалася близько півночі. Уперше про результати "нормандського саміту" звітувати вийшли всі лідери гуртом. Еммануель Макрон на правах господаря почав першим. Говорив і про контекст, у якому відбуваються переговори. Нагадав про 13 тисяч загиблих за час війни на Донбасі, вересневий обмін полоненими та часткове розведення військ.

"Той факт, що ми сидимо пліч-о-пліч сьогодні в Парижі, вже є важливим результатом. Це гідний довіри перезапуск, який не стався сам собою, зважаючи на те, що прогресу на було протягом кількох років. Гадаю, цей саміт і години обговорення вже є досягненням", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Із здобутків - домовленість про обмін полоненими "всіх на всіх" до нового року. Йдеться, щоправда, лише про в'язнів у підвалах Донбасу за списками, які визнають обидві сторони. Це 72 українці. Пообіцяли також припинити вогонь до свят. А ще узгодили розширення мандату спостерігачів ОБСЄ, щоб моніторили ситуацію цілодобово, а не лише вдень. Зеленський порушив і питання зміни Мінських угод. Меркель його підтримала, Путін - ні.

"Цей документ непорушний чи його можливо змінювати? Президент Зеленський висунув певні пропозиції, які б дали можливість знову вдихнути життя в цю угоду", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других и мы вообще потеряем все", - говорить Володимир Путін, президент Росії.

Частина Мінських угод, яку хоче змінити український президент, стосується проведення виборів в ОРДЛО. Володимир Зеленський наполягає: зробити це можна лише після повного очищення території від банд-формувань та іноземних військ. Бажано й після повернення контролю над російсько-українським кордоном. Це "червоні лінії", як і зміни до Конституції України.

"Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України - і з якими ніколи не погодиться український народ. Це неможливість федералізації, Україна унітарна держава", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Про зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу, як один із пунктів Мінських угод, нагадав російський президент. Після спільної пресконференції Зеленський вийшов до журналістів і уточнив: особливий статус буде, але тимчасово.

"Нам простіше зараз продовжити цей законопроект, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації. Мене запитали, а чому не на п'ять років, чому не на десять? Я відповів чесно усім представникам Тристоронньої групи: ми не знаємо, що буде через п'ять років і через десять. Рік - це нормальна пропозиція", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Відстояв Володимир Зеленський і бачення того, як має відбуватися розведення військ. Каже, усі наполягали здійснити його по всій лінії фронту. Він пояснив: на повне розведення можуть піти десятиліття, тому проводити його слід поступово, залежно від того, як сторони виконуватимуть зобов'язання.

"Якщо швидше і більш великими ділянками, ми можемо розвести за 6-8 років. Начальник генштабу, пан Хомчак. Я йому сказав, будь ласка, підготуйте три найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Окремо Зеленський із Путіним обговорили питання газу. Строк чинного контракту на транзит російського палива Україною спливає в кінці року. Нові угоди не ухвалили, але вирішили продовжувати переговори. І вже на пресконференції Путін наголосив: Україна може отримувати газ на чверть дешевше.

Наступного ранку новини про результати Нормандського саміту були на перших шпальтах західних ЗМІ. Окрім французьких медіа, які не поступилися місцем і головною темою залишили тамтешні протести. Брюссельські газети писали про те, як Путін і Зеленський не потиснули один одному рук на публіку та уникали зорового контакту. І про про те, що немає грандіозного результату.

Британська Гардіан сповістила про відлигу у відносинах Києва та Москви. Американські ЗМІ оцінили "спаринг" Зеленського з Путіним як нічию, попри невигідне становище українського президента. New York Times написала, що "позиція Зеленського була ослаблена відсутністю сильної підтримки з боку США", оскільки Трамп зараз занепокоєний імпічментом, а ключові працівники Білого дому, які займалися Україною, - пішли у відставку.

Ну а сам факт саміту - хоч лише на день, але повернув тему війни на Донбасі на екрани західних телеканалів. Уперше за багато часу показали репортажі з передової й нагадали, що там досі мало не щодня гинуть люди. Оцінку зустрічі в Москві дав і Путін.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? ", - говорить Володимир Путін, президент Росії.

В окупованому Донецьку, тим часом, таких побоювань не висловлюють. Навпаки - чекають виконання домовленостей і якнайшвидшого встановлення миру.

"Очень бы хотелось, чтобы обменяли пленных, чтобы в плену никого не было. За каждого переживаю - за украинцев и за наших. Потому что жалко ребят, которые страдают зря. За что они страдают? Желаю мира, чтобы все было в нас в стране и чтобы мы все объединились и жили мирно", - говорить Віра, жителька Донецька.

Наступна спроба досягти миру - зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів уже запланована. Вона має відбутися за 4 місяці у Берліні.