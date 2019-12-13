Чинний прем'єр Британії Борис Джонсон переміг на дочасних виборах [ Редактировать ]
Історична перемога чинного прем'єра Британії Бориса Джонсона. Дочасні вибори залишили його партію консерваторів при владі. Джонсон отримав жадану більшість у парламенті і зможе з легкістю довести "брекзит" до кінця. Із подробицями із Лондона - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Про такі результати виборів Борис Джонсон не міг і мріяти. Прем'єр отримав потужну більшість у парламенті - консерватори зайняли 364 із 650 місць. І це найбільша перемога з часів Маргарет Тетчер. Тобто тепер партія влади зможе ухвалювати будь-які законопроекти, не зважаючи на інші партії. Бо найближчі суперники - лейбористи - відстають на 150 мандатів.
"Ми це зробили. Нам це вдалося Ми зрушили з мертвої точки. Із цією більшістю, ми нарешті зможемо зробити що? - Так, ви уважно слухали, ми нарешті покінчимо з "брекзитом". І вибори довели, що це незаперечне, непереборне, недвозначне рішення британського народу", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Уже у вівторок новий парламент збереться на перше засідання. І однозначно, одним із перших документів, що потраплять на розгляд, стане угода з ЄС щодо "брекзиту". Саме через неї прем'єр і скликав дочасні вибори. Адже попередній парламент ніяк не давав згоди. Тепер сюрпризів бути не повинно. Адже кожен із депутатів консервативної партії підписався перед виборами, що підтримує угоду прем'єра і голосуватиме за неї. Вже 31 січня Британія має формально покинути ЄС.
"Без сумніву, Борис Джонсон проведе свою угоду через парламент. Але багато складних питань залишаться, коли дійде до перемовин з ЄС щодо нових відносин після "брекзиту". Адже якщо Британія захоче максимально відлучитися від європейських правил та стандартів - це займе набагато більше часу", - говорить Тоні Треверс, професор, експерт із питань уряду.
Справді, вихід Британії з ЄС зовсім не означає, що епопея з "брекзитом" закінчилася. Ще мінімум рік країна фактично залишиться членом ЄС. Доки Лондон та Брюссель не погодять нові умови співпраці, зокрема у торгівлі та фінансах. Перемовини можуть затягнутися на роки. А паралельно Британії треба буде укласти договори про торгівлю з іншими країнами, приміром, США.
Одночасно, Борису Джонсону доведеться приборкувати шотландських націоналістів. Для них ці вибори стали справжнім проривом. Шотландська національна партія завоювала 48 із 59 можливих місць у парламенті. І наполягає на проведенні другого референдуму щодо незалежності від Британії. Тож це далеко не найлегший період в історії країни. І він стане випробуванням для Бориса Джонсона.
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