В субботу, 14 декабря, в Киеве частично ограничили движение на Северном мосту. Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

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Так, в период с 8 утра до 17:00 будет частично ограничено движение на Северном мосту. Ограничение вводится в связи с текущим ремонтом покрытия моста. Движение будет закрыто в направлении Троещины.

Ранее сообщалось, что в Киеве откроют новогоднюю почтовую резиденцию.