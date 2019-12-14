Кредиты, ссоры с женой и наркотики едва не "убили" парня [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, патрульные Днепровского района получили сообщение, что парень хочет прыгнуть с моста "Метро", сообщает "Информатор".
23-летний парень сидел на перилах, свесив ноги, и рассказал, что у него кредиты, проблемы с женой и наркотическая зависимость. Именно из-за этого он и решил покончить с собой.
Пока правоохранители разговаривали с 23-летним парнем, с другой стороны прибыл еще один экипаж полицейских, которые незаметно подошли к нему сзади, и стащили с ограждения моста. После спасения его доставили в наркологическую больницу.
Ранее сообщалось, что в Херсоне школьник повесился из-за компьютерной игры.
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