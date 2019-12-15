В субботу, 14 декабря, в Украине стартовал второй этап пробной переписи населения, которую проводят в двух районах Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Как сообщается, второй этап пробной переписи населения в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине будет проходить с 14 по 23 декабря 2019 года.

В течение данного периода жители этих районов могут предоставить информацию переписчику, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить отделение переписи. В Госстате отметили, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет выступил с важным заявлением касательно переписи населения.