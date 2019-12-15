В Николаеве дальнобойщики массово отравились в кафе, есть погибшие [ Редактировать ]
В субботу, 14 декабря, в Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Как стало известного все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
"В микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Осмотром его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.
Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.
Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.
Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК (Умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что под Львовом двое детей отравились угарным газом, а также в жилом доме нашли труп ребенка.
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