В субботу, 14 декабря, в Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Как стало известного все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"В микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Осмотром его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.

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Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК (Умышленное убийство).

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