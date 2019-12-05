Королева красоты погибла в жуткой аварии [ Редактировать ]
Фото: Facebook
В США погибла Мисс Пакистан Мира-2012 года. Также, она была участницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщает New York Post.
32-летняя женщина самостоятельно вела машину, но не справилась с управлением. Ее автомобиль врезался в дорожное ограждение, перевернулся и вылетел на встречную полосу.
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Заниб Навид выпала из салона и погибла на месте. Как сообщает местная полиция, в крови Навид следов алкоголя не обнаружили.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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