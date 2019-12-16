Адвокат врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в минировании авто Павла Шеремета, обнародовал ее переписку в мессенджере накануне взрыва. Вместе с тем, следствие утверждает, что ее телефон в тот день был неактивным. Соответствующую публикацию адвокат Владислав Добош сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, на момент убийства Шеремета Кузьменко не была знакома с остальными фигурантами дела - Андреем Антоненко (Рифмастером), Яной Дугарь и супругами Грищенко.

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"Юля Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад. Полиция знает когда точно было, может проверить. То есть, в сентябрь-октябрь 2019 года. Кстати с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит лето 2018 года. Антоненко А.С.(Рифмастер) вообще незнаком с Дугарь Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера", - отметил он.

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Адвокат утверждает, что после этого эпизода Кузьменко долго не видела Антоненко. Они еще несколько раз встретились по волонтерской работе. Кроме того, он опровергает тезис следствия о том, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19 часов был неактивным, что для нее не характерно.

"19.07.2016 года. Кстати в мессенджере Facebook невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", - написал он.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.