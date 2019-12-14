Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко [ Редактировать ]
В пятницу, 14 декабря, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, передает "РБК-Украина".
Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение подлежит обжалованию.
"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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