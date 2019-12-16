В Днепре селе Дослидное, за улицей Научной, на заправке загорелся ВАЗ 2106. Отмечается, что в инциденте никто не пострадал, передает "Информатор".

На место вызвали сотрудников ГСЧС, однако возгорание удалось потушить до их приезда.

Причины пожара устанавливаются. Огонь уничтожил утеплитель на площади 0,5 м², а также электропровода в моторном отсеке на площади 0,5 метров погонных. Ликвидировать возгорание помогали сотрудники заправки.

Ранее сообщалось, что под Винницей в страшном пожаре пострадали дети, а также в Киеве горит элитная новостройка.