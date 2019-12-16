Украина резко сократила потребление газа [ Редактировать ]
За 11 месяцев 2019 года Украина сократила потребление газа на 6% - до 22,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаз".
"Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 22,7 миллиарда кубометров газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года", - сказано в сообщении.
При этом за весь прошлый год Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.
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