За 11 месяцев 2019 года Украина сократила потребление газа на 6% - до 22,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаз".

"Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 22,7 миллиарда кубометров газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года", - сказано в сообщении.

При этом за весь прошлый год Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.

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