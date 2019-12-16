Холдинговая компания "Киевгорстрой" будет достраивать жилые комплексы компании "Укрбуда" за счет аккумулированных средств и банковских займов. Об этом заявил президент холдинговой компании Игорь Кушнир журналистам.

"Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании. Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА", - сказал Игорь Кушнир.

Он заметил, что возобновить замороженные стройки еще сложнее, чем начать новые. Очень много сложных технических и юридических вопросов, которые необходимо рассмотреть.

Кушнир также уверил, что все 13 тыс. вкладчиков "Укрстроя" будут обеспечены квартирами.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский выступил с заявлением касательно "Укрбуда".