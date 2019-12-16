Пішов на каву, а опинився в лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками. Пси були без намордників. В Україні таке трапляється не вперше. Власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже - Магда Кривовяз.

Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами.

"Машиною став випити каву, біля заднього бамеперу пройти а та стоїть цей з двома собаками. Я пройти не можу я кажу забери щоб я пройшов, що ти тут став машиною я з собаками гуляю, я йому кажу надягни намордники а потім гуляй тут люди", - говорить Микола Бевз, потерпілий.

Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак каже Микола Полікарпович - накинувся на нього зі стусанами.

"Він мене одразу вдарив, трохи попав, а ці собаки мене повалили коли я впав він мене і ногами і руками, а собака", - говорить Микола Бевз, потерпілий.

Лікарі кажуть у пацієнта попереду тижні лікування.

"Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості з укушенами ранами нижніх кінцівок і забійною раною лиця, зараз йому надана допомога. Це умовно інфіковані рани, так що як вони будуть заживати від цього його перебування в стаціонарі може бути подовженно", - говорить Сергій Остапенко, завідувач травматологічного відділення Київської Міської Клінічної Лікарні швидкої допомоги.

На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають - господаря собак бачили не раз.

"Он тут выгуливает собак очень часто. Он очень агрессивный говорит дворнику сделал замечание: убирайте за своими собаками - так он его матюками обложил я не знаю их породы но боксерские такие без намордников всегда выгуливает их", - говорить Ірина Єлесєєва, жителька Києва.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника.

"Коли працівники поліції приїхали на місце події був лише заявник та перехожі які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за ч.1. статті 125 це умисне легке тілесне ушкодження", - говорить Наталія Федоровська, начальниця відділу комунікації Деснянського УП ГУНП у Києві.

Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримають більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими.