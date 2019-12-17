Стрілянина та вбивство дитини: подробиці резонансного нападу у Києві

Просто у центрі Києва невідомі обстріляли автівку - чоловік, в якого цілились, встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів?