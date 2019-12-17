Поліція обмежить рух біля Верховної Ради [ Редактировать ]
У центрі Києва сьогодні обмежать дорожній рух, зокрема біля Верховної Ради. Про це повідомляє столична поліція. Це пов'язано із запланованими мітингами. У поліції рекомендують киянам не виїжджати в середмістя власним авто без нагальної потреби.
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