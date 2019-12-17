Виборчий кодекс, закон про Тимчасові слідчі комісії, державне фінансування "Пласту". Таке запланували розглянути народні обранці цього тижня.

А ще президентський законопроєкт про децентралізацію влади. Документ, зокрема, пропонує замінити поняття "район" на "округ" і запроваджує інститут префектів замість держадміністрацій.

Точаться дискусії і щодо відкриття ринку землі - кілька політсил анонсували акцію протесту і закликали скасувати земельні законопроєкти. Втім голови фракцій таку пропозицію - не погодили. А ще депутати збираються розглянути - документ про легалізацію грального бізнесу.

"Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати, тобто є казино, казино це для багатих так сказать, казино розтащовується виклчно в п'яти зіркових отелях, з великим номерним фондом, 200 номерів і вище в києві, і 150 номерів в регіонах", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".