"Слуга народу" анонсувала чистку вулиць від гральних автоматів [ Редактировать ]
Виборчий кодекс, закон про Тимчасові слідчі комісії, державне фінансування "Пласту". Таке запланували розглянути народні обранці цього тижня.
А ще президентський законопроєкт про децентралізацію влади. Документ, зокрема, пропонує замінити поняття "район" на "округ" і запроваджує інститут префектів замість держадміністрацій.
Точаться дискусії і щодо відкриття ринку землі - кілька політсил анонсували акцію протесту і закликали скасувати земельні законопроєкти. Втім голови фракцій таку пропозицію - не погодили. А ще депутати збираються розглянути - документ про легалізацію грального бізнесу.
"Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати, тобто є казино, казино це для багатих так сказать, казино розтащовується виклчно в п'яти зіркових отелях, з великим номерним фондом, 200 номерів і вище в києві, і 150 номерів в регіонах", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".
по теме
Виборчий кодекс, гральний бізнес та "Пласт": чим займались депутати у Верховній Раді
Хочуть ухвалити повторно Виборчий кодекс, легалізувати гральний бізнес і розглянути президентську ініціативу про децентралізацію влади. Які ще рішення мають намір затвердити обранці, та головне, чи стане на все часу?
Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу на рік
У фракції "Слуга народу" вже зазначили, що цей документ припинить свою дію після нового законопроекту. А розробляти його почнуть після березневої зустрічі у нормандському форматі
Виборчий кодекс, офшори та перезапуск ДБР: як пройшов тиждень у Верховній Раді
Від ДБР до держслужби, від трансплантації, до виборчого кодексу та офшорів. Монобільшість ще прискорила свій турборежим - два дні засідали мало не до ночі
Гральні автомати в Україні відправлять до готелів та інтернету
Виборчий кодекс, закон про ТСК та державне фінансування "Пласту". На останній пленарний тиждень року плани у нардепів - наполеонівські. На розгляд також планують винести президентський законопроєкт про децентралізацію влади
Рынок земли: в Кабмине рассказали об окончательном варианте реформы
Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, какой будет финальная версия земельной реформы