У зоопарку Лондона роздали різдвяні гостинці [ Редактировать ]
У лондонському зоопарку вже роздали святкові гостинці. Працівники у червоних шапках із помпонами рознесли вольєрами пакунки зі смаколиками.
Лемурів частували солодкою картоплею, захованою у різдвяні панчохи, мавп полуничною пастою. А велетенський суматранський тигр поласував індичкою. Працівники зоопарку кажуть: так підіймають тваринам настрій.
"Ми завжди шукаємо цікавий спосіб, як нагодувати своїх тварин. Кожного свята у нас тематичні частування. Це наш обов'язок: принести у вольєри святковий дух", - говорить Англеа Раян, працівник зоопарку.
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