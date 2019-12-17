У лондонському зоопарку вже роздали святкові гостинці. Працівники у червоних шапках із помпонами рознесли вольєрами пакунки зі смаколиками.

Лемурів частували солодкою картоплею, захованою у різдвяні панчохи, мавп полуничною пастою. А велетенський суматранський тигр поласував індичкою. Працівники зоопарку кажуть: так підіймають тваринам настрій.

"Ми завжди шукаємо цікавий спосіб, як нагодувати своїх тварин. Кожного свята у нас тематичні частування. Це наш обов'язок: принести у вольєри святковий дух", - говорить Англеа Раян, працівник зоопарку.