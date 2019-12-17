Пірати захопили черговий танкер [ Редактировать ]
Пірати викрали екіпаж нафтового танкеру біля західного узбережжя Африки. Бандити атакували торговельне судно британської компанії та полонили 20 членів команди. Це громадяни Нігерії та Індії.
Одного моряка залишили керувати кораблем. Останнім часом напади піратів у Гвінейській затоці почастішали. Минулого тижня біля узбережжя Нігерії розбійники викрали 19 моряків з іншого танкера.
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