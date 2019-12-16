В понедельник, 16 декабря, в Печерском районе Киева группа мужчин похитили человека. Компания насильно затащила его в автомобиль Lada на улице Рыбальской и увезли в сторону Шулявки через Петровку. Об этом сообщает "Информатор".

В городе ввели оперативный план "Перехват". Инцидент случился около 14:50.

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Пятеро неизвестных посадили мужчину в автомобиль Lada с номером ВІ 5798 АО против его воли и скрылись в сторону улицы Московской.

Патрульная полиция разыскивает подозреваемых.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом банда избила мужчину и угнала авто. А также подростки зверски расправились с прохожим.