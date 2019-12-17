Неузгоджені з владою заходи відбулися в Нур-Султані та Алмати

У Казахстані на День Незалежності затримали близько сотні людей. Активісти вийшли на акції пам'яті, присвячені протестам молоді в 1986 році та жертвам заворушень нафтовиків у Жанаозені у 2011.

Неузгоджені з владою заходи відбулися в Нур-Султані та Алмати. Учасники демонстрацій тримали антиурядові плакати проти політики Нурсултана Назарбаєва. Незмінний за останнє тридцятиріччя лідер нації хоча й пішов у відставку з посту президента Казахстану, фактично продовжує керувати державою з крісла Голови Радбезу країни.

"Мы вышли на площадь, чтобы заявить - мы готовы бороться за свои права и свободы. Мы готовы бороться с тиранией режима Назарбаева. Власть в стране должна быть сменяемой. Время диктатуры одного человека подошло к концу", - заявив протестуючий.