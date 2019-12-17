Пользователи сети "сломали мозг" новой оптической иллюзией. Она появилась на странице в Twitter пользователя InertialObservr.

Ролик подписан, как "Победитель Иллюзии года-2019".

На видео изображены так называемые фигуры Лиссажу. В ролике показано, как фигуры, создаваемые движущимися точками начинают вращаться в разные стороны. В какие-то моменты внутри фигуры появляется цветная подсветка, и фигура меняет направление движения.

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Многих пользователей эта иллюзия привела в восторг. За несколько дней она собрала больше миллиона просмотров.

Один юзер отметил, что каждый раз видел разное движение фигуры. Другой написал, что видит все способы вращения фигуры, и от этого у него "болит мозг".

Третий юзер объяснил суть фокуса, подчеркнув, что это просто силуэт, который интерпретируется нашим мозгом по-разному. При добавлении цветных линий, становится меньше пространства для интерпретации.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019

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