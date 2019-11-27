Пользователи сети снова поверили в магию. Все благодаря трюкам и оптической иллюзии. Соответствующее видео появилось на странице блогера в Twitter.

На ролике девушка складывает одну ладонь за другую и проводит различные манипуляции. В какой-то момент кажется, что руки девушки проходят друг сквозь друга.

За несколько дней ролик собрал больше 531 тысячи лайков, а некоторые пользователи даже повторили его. Многие отметили, что несмотря на простоту фокуса, он выглядит очень эффектно и заставил их поверить в магию.

Один из пользователей повторил трюк в перчатках со светящимися кончиками пальцев.

i did ur thing but with LED gloves :^) pic.twitter.com/yh1jGlEXp9 — 💡 The Lightshow Hashira 💡 (@JomarriSalomon) November 22, 2019

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.