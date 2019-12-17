В Киеве затопило подземный переход (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, в Киеве затопило подземный переход на улице Героев Днепра. Об этом сообщает сайт "Сегодня".
"Произошел прорыв на водопроводе диаметром 400 миллиметра. Утечка воды уже устранена. На данный момент вода полностью ушла. Подземный переход уже доступен для пешеходов. "Киевводоканал" занимается ремонтов на прорыве", – рассказал Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за сильных ливней погибли 80 человек.
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