Во вторник, 17 декабря, в Киеве затопило подземный переход на улице Героев Днепра. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Произошел прорыв на водопроводе диаметром 400 миллиметра. Утечка воды уже устранена. На данный момент вода полностью ушла. Подземный переход уже доступен для пешеходов. "Киевводоканал" занимается ремонтов на прорыве", – рассказал Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.