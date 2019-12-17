Фінал близько. Уже завтра Палата представників може розглянути питання про імпічмент Трампа. На затвердження конгресменів винесуть дві статті обвинувачення. Як усе проходитиме і чого чекати від завтрашньго дня? Розповідає Дмитро Анопченко.

У Конгресі сьогодні фінальні приготування. Регламентний комітет має визначити порядок розгляду питання про імпічмент вже не в комітетах, а безпосередньо в залі. І обрати дату. Лідери демократів говорять про намір проголосувати в середу, тобто вже завтра.

На голосування одну за одною винесуть дві статті обвинувачення Трампа. Якщо хоч одну із цих статей затвердять, це автоматично означає, що нижня палата, як і у випадку з Біллом Клінтоном оголосила імпічмент. Поки що серед тих, хто має голосувати, поширили доповідь конгресового юридичного комітету і зауваження республіканців щодо нього. У самій доповіді пряма рекомендація. Глава держави "має бути усунений з посади за держзраду, хабарництво та інші тяжкі злочини".

У звіті стверджується, що Трамп скоїв "численні федеральні злочини". Головним свідченням зловживання владою демократи вважають його телефонну розмову із Зеленським. Юридичною мовою називаючи дзвінок "шахрайством із використанням телефону", яке "відбулося в рамках схеми хабарництва". Знайшли і "обтяжливі обставини": зокрема той факт, що Дональд Трамп заморозив військову допомогу для України.

Республіканці в палаті представників зірвати ухвалення цієї доповіді не змогли, як не зможуть перешкодити й голосуванню в залі - вони тут у меншості. Тому просто висловили "окрему думку". Доклали до документа і супровідний лист, у якому назвали всі докази демократів нікчемними. А статті звинувачення - "нечіткими", "перебільшеними" і "оманливими".

Тож фінал драми, яку всі ці місяці переживала Америка, можна очікувати вже завтра. Голосів за імпічмент вистачить. Але ось тільки Дональд Трамп посади, як і повноваження, після цього не втрачає. Справа йде до верхньої палати, до Сенату. Там візьмуть різдвяну паузу у почнуть розгляд вже в січні. А отже, все починається наново. І сценарії два. Перший - провести коротку процедуру за зачиненими дверима. Другий - тривалий відкритий процес, що розтягнеться на тижні, а то й місяці; викликаючи і заслуховуючи десятки свідків. І судячи з усього, Дональд Трамп схиляється до другого варіанту. Для рейтингу йому потрібно не просто виправдання, а Сенат імпічмент явно не затвердить. Йому потрібне ще і яскраве шоу, де за приниження в Палаті представників можна буде відплатити суперникам-демократам тією ж монетою.