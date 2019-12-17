У парламенті депутати вимагали продовжити мораторій на продаж землі [ Редактировать ]
Неспокійно було і в стінах парламенту. Там блокували трибуну, депутати вимагали скасувати законопроєкт про земельний ринок та продовжити мораторій на продаж землі. Чи вдалося нардепам домовитися і за що сьогодні голосували обранці - Ксенія Барвіненко розкаже.
Законопроєктом дня в монобільшості називали документ про скасування депутатської недоторканності. Та навіть попри зауваження, що він лише посилює імунітет народних обранців, у провладній фракції закликали його підтримати.
"Хочу спростувати деякі міфи, які тут поширюють окремі народні депутати про ускладнення процедури зняття недоторканності з народного депутата, хочу нагадати і попросити уважно читати кримінальний кодекс, а саме статтю 214 за якою реєстрація провадження в ЄРДР є не превілеєм, а є обов'язком", - говорить
Але що гучнішими ставали вигуки протестувальників під стінами парламенту, то менше уваги нардепи приділяли порядку денному. Усіх цікавив лише ринок Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу"
"Зараз під стінами верховної ради величезний протест аграріїв, щоб зняти з розгляду законопроект по ринку землі, комітет проводити у відкритому режимі, і щоб по цій дискусії було велике реальне обговорення", - говорить Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина".
"В суспільстві напруги з цього приводу немає, ми бачимо результати соцдосліджень, ми знаємо що це спекулятивні історії. Земля це одна з ключових реформ, вона буде доведена до логічного завершення але в такій процедурі яка дасть нам гарантований результат", - говорить Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".
А ще депутати вимагали пояснень від аграрного комітету, адже до законопроєкту п'ять тисяч поправок, а комітет ніяк не може зібратися, щоб їх опрацювати.
"Профільний комітет,який довгий час не здатен приступити до розгляду поправок, яких є багато по ринку землі, ми хочемо побачити які є запобіжники щодо продажу землі, встановлені урядом і парламентарями, щоб не лякати людей", - говорить Тарас Батенко, народний депутат, група "За майбутнє"
У підсумку кілька опозиційних фракцій заблокували трибуну парламенту. І голова Верховної Ради дочасно закрив пленарне засідання. Тож і законопроєкт про скасування недоторканності, як і інші ініціативи, успішно відклали "на потім".
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