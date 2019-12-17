На роботу в Німеччину. Німецькі політики узгодили програму, яка допоможе зробити країну більш привабливою для іноземних працівників. Йдеться про трудових мігрантів з країн, що не входять до ЄС. Усі подробиці у Тетяни Логунової.

Профільні міністри, представники великого бізнесу та профспілок. Усіх їх зібрала канцлер Ангела Меркель, щоб порадитися, як зробити Німеччину привабливою для кваліфікованиих кадрів із закордону. Після кількагодинних дискусій учасники зустрічі підписали документ - програму, яка має спростити працевлаштування в Німеччині громадян з країн, що не входять до Євросоюзу.

"Дуже важливо, щоб Німеччина була привабливою й відкритою для країн, які не належать до ЄС. Адже кваліфіковані кадри шукаємо не тільки ми, конкуренція надто велика. Це означає, що ми повинні пропонувати вигідні умови праці та комфортне соціальне середовище. А в цьому велику роль відіграють питання інтеграції", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

"Це дуже важливий крок в історії Німеччини. Ми позиціонуємо себе як країну іммігрантів і ставимося до цього факту з прагматичною розсудливістю", - говорить Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини.

Щоб потенційні трудові іммігранти обрали Німеччину, політики планують спростити процедуру отримання візи і визнання дипломів.

"Ми визначили сферу відповідальності кожного міністерства. Наприклад, за візові процедури і підтвердження дипломів відповідатимуть міністерство внутрішніх справ і МЗС. Але є багато інших питань, які ще треба вирішити. Ми хочемо не лише знайти необхідних фахівців, але й без зайвої бюрократії допомогти їм переїхати на нове місце роботи", - говорить Петер Альтмайєр, міністр економіки Німеччини.

Узгоджена програма - це додаток до нового імміграційного закону, який набуде чинності в березні наступного року. І відкриє німецький ринок праці для громадян країн, які не належать до ЄС. Зокрема й для українців. Спробувати працевлаштуватися в Німеччині зможуть не лише висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Причому приїхати до країни вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови й підтвердити фахову кваліфікацію. Потім отримати спеціальну візу і вже на місці півроку шукати роботу, самостійно оплачуючи житло. Жодних соціальних виплат протягом цього часу Німеччина - не надаватиме.

Скільки фахівців не вистачає Німеччині хоч і приблизно, але вже підрахували. Йдеться про кілька сотень тисяч вакантних робочих місць. Професії найрізноманітніші: програмісти, електротехніки, металурги, медсестри, санітари, інженери та кухарі.