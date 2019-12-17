В Киеве ограничат движение на мосту Патона [ Редактировать ]
В Киеве на мосту имени Патона ограничат движение из-за аварийной просадки. Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.
"Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше", - говорится в сообщении.
Ограничение будет с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.
Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.
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