Останній день запеклої боротьби. Відкритий чемпіонат більярдного спорту України серед сіньйоорів та ветеранів проходив по всій країні у сім етапів. Фінал - традиційно у столиці.

"Я поздравляю вас с открытием турнира. Сегодня мы играем в комбинированную пирамиду. Все встречи будут проходить до трех побед. Финал - до четырех", - сказав суддя национальної категорії Сергій Бойко.

"Ми намагаємося створити максимально сприятливі умови для розвитку більярдного спорту в Києві. Хай переможе найкращий. Раді вас вітати в нашому клубі", - сказав співвласник більярдного клубу "Променада" Ярослав Черниш.

Перед початком нагороди отримують вже знані майстри більярдної справи.

"За популяризацию и развитие бильярдного спорта Украины награждается руководитель Житомирской областной ячейки Федерации бильярдного спорта Украины, судья международной категории Дмитрий Каминский. Награждается первый в истории чемпион Украины среди ветеранов, самый старший участник сегодняшнего нашего турнира Шиманский Анатолий".

Цьогоріч у турнірі беруть участь спортсмени з усієї України, на змагання представлено 26 міст та 17 регіонів. Завдання - популяризовувати спорт по всій Україні, - кажуть організатори.

Один із етапів турніру відбувся в непростому регіоні - в Донецькій області в місті Курахово.

"Очень высокий уровень. Достойный прием. Спасибо Федерации бильярдного спорта Украины. На высочайшем уровне все организовано. Сьехались множество спортсменов из разных регионов", - каже участник турніру з Курахово.

Серед гостей та учасників титуловані спортсмени і знані майстри піраміди. Останній чемпіон СРСР Анатлой Маліванчук. Легенда більярду, перший український чемпіон світу з більярду Валентин Вансовський згадує, як полюбив цей спорт.

"Лет с 10 я начал увлекаться бильярдом. Зашел в заводской клуб поселка, там бильярдный стол был и такое впечатление создалось, что ничего в мире нет красивее, чем бильярдный стол и белоснежные шары".

Усього цьогоріч змагалися 40 сіньйорів та 24 ветерани. Головна мета таких турнірів - популяризувати спорт серед молоді і не забути про тих, хто стояв у його витоків, кажуть у Федерації.

"Мы сегодня занимаемся сеньорами и ветеранами. Обращаемся к ним с просьбами, - подтянуть деток каждый в своем регионе. Поэтому на следующий год запланированы турниры и в Западной Украине и в Восточной. Это наша работа", - говорить віце-президент Федерації більярдного спорту в Україні Юрій Ляшенко.

Переможці цьогорічного чемпіонату - Анатолій Маліванчук серед ветеранів та Віталій Крижановський серед сіньйорів.