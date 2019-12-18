На Кіровоградщині онкохворі можуть залишитися без лікування. Там спливає термін дії спеціалізованого обладнання для променевої терапії. Грошей в обласній казні на це немає. Чиновники радять пошукати їх у місцевих бюджетах.

Чи вдасться вчасно знайти, - знає Олена Бринза.

Це радіологічне відділення онкологічного диспансеру в Олександрії. У черзі на опромінення десяток людей - здебільшого пенсіонери. У пані Людмили рак, вона приїздить на терапію з Кременчука.

"Звичайно, сюди швидше, ближче", - зазначила Людмила Назаренко, пацієнт.

Щорічно це відділення обслуговує до пів тисячі онкохворих пацієнтів. Приїжджають сюди з п'яти районів області і навіть із сусідніх регіонів. Тут отримують променеву терапію, що полегшує біль та вбиває ракові клітини. Подібного лікування в радіусі 70 кілометрів - немає.

"Дорого - есть больные, которые просто не доедут, возрастные, носилочные больные, а болевой синдром - если метастазы в спинной мозг или головной - это же боль такая адская. Можно лучами ее уменьшить эту боль при метастазах", - говорить Юлія Сербіна, променевий терапевт.

Зараз відділення опинилося під загрозою закриття. У березні спливає термін дії спеціального апарату - джерела іонізуючого випромінювання. Обладнання працювало майже 15 років. Щоб отримати нове, а також сертифікувати апарат променевої терапії - документи потрібно подавати вже зараз. Ціна питання - 7 мільйонів гривень.

"При заряженном аппарате, когда стоит новый источник, работающий в полную мощность, - человек находится минуты, а иногда секунды. То сейчас это 20-30-40 минут - это очень тяжело, как для больного", - зазначив Олег Носов, в.о. головного лікаря КП "Олександрійський онкологічний диспансер".

Три роки керівництво лікарні звертається до Кіровоградської обласної ради, на балансі якої перебуває заклад, аби ті виділили гроші на нове устаткування. Однак, всі звернення - безрезультатні. Не заклали кошти і в бюджет наступного року. Обіцяють шукати фінансування в місцевих бюджетах.

"Він використовується для Онуфрієвського і інших районів, бо у них є бюджети і їх мешканці використовують безпосередньо цих районів. Можливо, буде розглянуто питання залучення Державного Фонду регіонального розвитку", - зазначив Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА.

Часу знайти потрібні кошти у обласних чиновників - лише три місяці. Інакше - сотні онкохворих будуть позбавлені життєво необхідної терапії.