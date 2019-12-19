Ученые NASA представили подготовку марсохода к полету на Марс в 2020 году. Об этом сообщило NASA в Twitter.

"Mars 2020 получил водительские права. Тест продемонстрировал многие функции автономной навигации", - констатировали в NASA.

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Теперь аппарат стал более прочным, чем его предшественники. Марсоход отправится на Красную планету летом 2020 года.