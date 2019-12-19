В ЄСПЛ розглянули видворення російських журналістів з Литви [ Редактировать ]
Європейський суд з прав людини визнав законним видворення російських журналістів з Литви. Йдеться про вислання з країни кореспондентів телеканалу "Росія 24" 2016 року. Тоді вони з'явилися на "Форум вільної Росії" без акредитації й поводилися некоректно, довелося навіть викликати поліцію.
Після повернення додому росіяни подали скаргу до ЄСПЛ. Проте суд їхні дії назвав агресивними і провокаційними. А рішення Литви видворити журналістів - виправданим з погляду національної безпеки.
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