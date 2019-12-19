Новообраний парламент офіційно запрацював у Великій Британії. Відкривала сесію, за традицією, королева Єлизавета Друга. Оголосила пріоритети в роботі уряду на наступний рік. А це насамперед - Brexit. Розглядати законопроєкти про вихід Королівства з ЄС Палата громад почне вже завтра.

Коли ж чекати остаточного розлучення - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

У британському парламенті Бориса Джонсона зустрічають, як рок-зірку. Ще б пак. Йому вдалося отримати більшість у 80 депутатів. А це означає "зелене світло" для усіх прем'єрських ініціатив. Нарешті Джонсон отримає згоду парламенту на договір із "Брекзиту".

"Цей парламент не втрачатиме час на тупцювання на місці, на розбіжності та затримки. Уже в п'ятницю розгляне угоду про вихід із ЄС. І мені цікаво - чи пан спікер відгадає, що парламент після цього зробить? Покінчить із "Брекзитом", - заявив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Уже в січні Лондон планує покинути єврородину. Але це буде лише формальністю. Адже фактично Сполучене Королівство залишиться членом ЄС щонайменше ще на рік.

Наступний рік буде так званим перехідним періодом у відносинах Лондона і Брюсселю. Тобто Велика Британія і далі платитиме членські внески, залишатиметься в Митному союзі та на єдиному ринку ЄС. Але не матиме права голосу. А паралельно сторони домовлятимуться про новий торговий договір.

Якщо ж року не вистачить, щоб дійти згоди в питанні майбутніх взаємин, перехідний період можна продовжити. Але прем'єр Джонсон цього категорично не хоче. Тому до угоди з "Брекзиту" додали новий пункт - він встановлює чітке обмеження: до кінця 2020 року Сполучене Королівство має остаточно вийти з ЄС - з новим договором, чи без нього.

"Ми занепокоєні з приводу того, що період переговорів стосовно торговельної угоди буде дуже обмеженим. Ми ще навіть не розпочали ці перемови. А такі стислі часові рамки означають, що про певні речі ми не встигнемо домовитися", - наголошує Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Брюссель погодився розпочати нові переговори якомога швидше - вже на початку 2020 року. Втім, історія показує, що одного року на такі важливі та об'ємні документи - надто мало.

"У разі, якщо угоди до кінця 2020 року не досягнемо, - ми знову опинимося на краю прірви. І це очевидно нашкодить нашим інтересам. Але більше втрат матиме Сполучене Королівство, аніж ми, бо ЄС і надалі отримуватиме переваги від єдиного ринку, митного союзу та семи сотень міжнародних угод, які ми підписали із нашими партнерами", - переконана Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Та попри занепокоєння щодо крайнього терміну, виклик Лондона в Брюсселі прийняли. І навіть запропонували приблизний план переговорів. Мовляв, спочатку треба взятися за складніші питання, в яких домовитися важче. Серед таких - доступ до британських вод для європейських рибалок.