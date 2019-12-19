В холодное время года глинтвейн - любимый напиток многих людей. Медики рассказали, что глинтвейн не только вкусный, но и очень полезный, ведь в напитке есть большое количество витаминов и минералов, что положительно сказывается на здоровье человека.

Глинтвейн - горячий напиток на основе красного вина с добавлением разнообразных фруктов и специй. В зимнее время года человек требует больше витаминов и минералов, которые можно получить с самых разнообразных источников. При этом глинтвейн является весьма неплохой альтернативой в холодные вечера.

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Существует большое количество рецептов напитка, что позволяет человеку приготовить его по собственному вкусу. Врачи рассказали, что глинтвейн положительно воздействует на сосуды, расширяя их и стимулируя кровообращение. Кроме этого, во многих добавках присутствуют антисептические вещества. Также теплый напиток согреет в холодные зимние вечера.

Все же есть и противопоказания. Стоит помнить, глинтвейн - алкогольный напиток, поэтому злоупотреблять ним нельзя. Также противопоказано блюдо при высокой температуре. Желающим получить больше удовольствия от вкуса можно заменить вино виноградным соком.

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