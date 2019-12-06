Алкогольные продукты сыграли значительную роль в развитии человеческих цивилизаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера. Более подробно об исследовании сообщает Phys.org.

Предки современных приматов вели конкурентную борьбу за пищу. Некоторые группы употребляли в пищу незрелые плоды, которые были способны переварить - это давало преимущество перед любителями исключительно спелых продуктов.

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Однако подгнившие плоды из-за наличия этилового спирта вызывали отравление, тем самым не принося пользы.

В какой-то момент появилась адаптация, которая помогла перерабатывать алкоголь, а значит значительно расширила меню наших предков. Помимо человека некоторые из современные видов обезьян также способны перерабатывать алкоголь.

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Стоит заметить, что концентрация алкоголя в перезревших плодах редко превышает 4%, что сопоставимо с некрепким пивом.

Тем временем механизм влияния алкоголя на человеческий организм остается до конца не изученным. Так группа ученых обнаружила у подопытных крыс участок мозга, отвечающий за развитие алкогольной зависимости.