Алкоголь помог человечеству выжить - ученые [ Редактировать ]
Алкогольные продукты сыграли значительную роль в развитии человеческих цивилизаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера. Более подробно об исследовании сообщает Phys.org.
Предки современных приматов вели конкурентную борьбу за пищу. Некоторые группы употребляли в пищу незрелые плоды, которые были способны переварить - это давало преимущество перед любителями исключительно спелых продуктов.
Однако подгнившие плоды из-за наличия этилового спирта вызывали отравление, тем самым не принося пользы.
В какой-то момент появилась адаптация, которая помогла перерабатывать алкоголь, а значит значительно расширила меню наших предков. Помимо человека некоторые из современные видов обезьян также способны перерабатывать алкоголь.
Стоит заметить, что концентрация алкоголя в перезревших плодах редко превышает 4%, что сопоставимо с некрепким пивом.
Тем временем механизм влияния алкоголя на человеческий организм остается до конца не изученным. Так группа ученых обнаружила у подопытных крыс участок мозга, отвечающий за развитие алкогольной зависимости.
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