Леся Никитюк покорила фанатов стильным образом [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, порадовала фанатов новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
На фото Леся запечатлена на улице. На ней надеты черные кожаные штаны, клетчатая рубашка и черная куртка. Дополнили образ зеленые полусапожки и шляпка.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Поклонникам очень понравился новый образ Никитюк. Они буквально "засыпали" телеведущую комплиментами.
"Ух ты какая", "Малышка", "Леся, ты красоточка", "Классный прикид", "Крутой наряд, Леся!!", "Ты очень красивая", "Сексуальная", - написали юзеры соцсети.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.
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