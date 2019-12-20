Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, порадовала фанатов новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.

На фото Леся запечатлена на улице. На ней надеты черные кожаные штаны, клетчатая рубашка и черная куртка. Дополнили образ зеленые полусапожки и шляпка.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонникам очень понравился новый образ Никитюк. Они буквально "засыпали" телеведущую комплиментами.

"Ух ты какая", "Малышка", "Леся, ты красоточка", "Классный прикид", "Крутой наряд, Леся!!", "Ты очень красивая", "Сексуальная", - написали юзеры соцсети.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.