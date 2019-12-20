Во Львове, в одной из квартир, на балконе, нашли 1,7 тысячи спящих летучих мышей. Об этом сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта на своей странице в Facebook.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", - написал Башта.

По его словам, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать их из жилища.

"Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", - добавил Башта.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина обнаружил на собственном балконе сотню летучих мышей.