Жильцы нашли в квартире почти 2000 летучих мышей [ Редактировать ]
Во Львове, в одной из квартир, на балконе, нашли 1,7 тысячи спящих летучих мышей. Об этом сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта на своей странице в Facebook.
"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", - написал Башта.
По его словам, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать их из жилища.
"Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти четыре часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", - добавил Башта.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина обнаружил на собственном балконе сотню летучих мышей.
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