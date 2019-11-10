В понедельник, 11 ноября, в час пик перекроют движение на Северном мосту в Киеве для ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

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