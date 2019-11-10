В Киеве, мужчина обнаружил на собственном балконе сотню летучих мышей. Об этом сообщает группа зоозащитников Kyiv Animal Rescue Group.

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"Колония летучих мышей ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяину квартиры", - говорится в сообщении.

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