Мужчина обнаружил сотню летучих мышей на балконе (фото) [ Редактировать ]
Мужчина обнаружил сотню летучих мышей на балконе / Фото: prom.ua
В Киеве, мужчина обнаружил на собственном балконе сотню летучих мышей. Об этом сообщает группа зоозащитников Kyiv Animal Rescue Group.
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"Колония летучих мышей ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяину квартиры", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что пьяная женщина снесла пять автомобилей.
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