Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Действительно, он не прошел 3-й этап аттестации", - сказал источник.

Прокурор Лукашенко не прошел этап собеседования в рамах переаттестации.

Таким образом, он будет уволен из органов прокуратуры.

Об этом также свидетельствуют результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований за 19 декабря, размещенные на сайте ГПУ.

Фото: результаты переаттестации прокуроров (gp.gov.ua)

Лукашенко подписывал текст подозрения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко в деле об убийстве Шеремета. Текст подозрения в Facebook опубликовал адвокат Константин Татарченко.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.