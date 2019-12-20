"Буду кричать и цепляться за все": Кузьменко требует начать судебный процесс [ Редактировать ]
В пятницу, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров.
Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.
Кузьменко настаивает, что не уйдет из зала, и требует начать судебный процесс.
Кузьменко заявила:
"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все что угодно. Я имею право на это заседание".
Присутствующие также отказываются покидать судебный зал.
На третий этаж Киевского апелляционного суда, где в зале заседаний в стеклянном боксе остается подозреваемая, поднялись около 15 сотрудников полиции особого назначения. Силовики сейчас находятся в коридоре.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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