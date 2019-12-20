"Мисс Америка-2020: названа победительница [ Редактировать ]
В пятницу, 20 декабря состоялся конкурс "Мисс Америка-2020". Победительницей стала 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, пишет CNN.
Камилла покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода. Отмечается, что девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии.
Корону победительнице, вручила мисс Америка-2019 Нина Франклин. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что 14 декабря в Лондоне, прошел всемирно известный конкурс красоты.
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