В пятницу, 20 декабря состоялся конкурс "Мисс Америка-2020". Победительницей стала 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер, пишет CNN.

Камилла покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода. Отмечается, что девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии.

Корону победительнице, вручила мисс Америка-2019 Нина Франклин. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в Лондоне, прошел всемирно известный конкурс красоты.