У мужчины во рту выросли волосы [ Редактировать ]
В Москве (Россия) местный житель обнаружил странную особенность. Так, у мужчины в горле начали расти волосы. Медики помогли ему решить проблему. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Мужчина обратился к врачу, когда почувствовал дискомфорт в горле и стал кашлять. При осмотре выяснилось, что в трахее, на голосовом и вестибулярном отделах гортани у 46-летнего пациента начали расти волосы.
В медучреждении пришли к выводу, что это случилось из-за экстренной операции десятилетней давности, в ходе которой в трахее москвича было сделано отверстие для дыхания. После восстановления это отверстие закрыли лоскутом кожи. Со временем на прижившемся лоскуте начали расти волосы.
Врачи сделали пациенту электроэпиляцию гортани и отпустили домой.
Ранее сообщалось, что в желудке 8-летней девочки нашли огромный волосяной шар, а также женщина за шесть лет сделала 17 абортов.
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