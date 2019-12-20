В Москве (Россия) местный житель обнаружил странную особенность. Так, у мужчины в горле начали расти волосы. Медики помогли ему решить проблему. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Мужчина обратился к врачу, когда почувствовал дискомфорт в горле и стал кашлять. При осмотре выяснилось, что в трахее, на голосовом и вестибулярном отделах гортани у 46-летнего пациента начали расти волосы.

В медучреждении пришли к выводу, что это случилось из-за экстренной операции десятилетней давности, в ходе которой в трахее москвича было сделано отверстие для дыхания. После восстановления это отверстие закрыли лоскутом кожи. Со временем на прижившемся лоскуте начали расти волосы.

Врачи сделали пациенту электроэпиляцию гортани и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в желудке 8-летней девочки нашли огромный волосяной шар, а также женщина за шесть лет сделала 17 абортов.