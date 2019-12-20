Группа прокуроров по делу Шеремета обновлена [ Редактировать ]
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генеральная прокуратура Украины обновила группу прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"20 декабря 2019 года обновлена группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что по одному из прокуроров, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
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