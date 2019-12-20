Президент США Дональд Трамп заявил, что 20 декабря, подпишет законопроект об оборонном бюджете США, который содержит выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Оборонный бюджет США состоит из 738 миллиардов долларов. Также в него будут входить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Сегодня я подпишу наш законопроект о расходах на оборону в размере 738 миллиардов долларов", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией.