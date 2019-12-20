Трамп подпишет оборонный бюджет США с военной помощью Украине [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что 20 декабря, подпишет законопроект об оборонном бюджете США, который содержит выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Оборонный бюджет США состоит из 738 миллиардов долларов. Также в него будут входить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
"Сегодня я подпишу наш законопроект о расходах на оборону в размере 738 миллиардов долларов", - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией.
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