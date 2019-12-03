Во вторник, 3 декабря, на саммите НАТО президент США Дональд Трамп рассказал о необходимости заключить ядерную сделку с Россией и Китаем, сообщает Regnum.

"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", - сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение - возможно, сейчас, а возможно, и позже.

Ранее мы писали о том, что США вышли из ядерного договора с Россией.