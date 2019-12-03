Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, на саммите НАТО президент США Дональд Трамп рассказал о необходимости заключить ядерную сделку с Россией и Китаем, сообщает Regnum.
"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", - сказал Трамп.
Глава Соединенных Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение - возможно, сейчас, а возможно, и позже.
Ранее мы писали о том, что США вышли из ядерного договора с Россией.
по теме
ФБР вважає FaceApp загрозою для нацбезпеки США
ФБР вважає загрозою для нацбезпеки США російський софт, зокрема мобільний додаток для обробки фото FaceApp. Відповідний лист із заявою бюро опублікував у Твітері сенатор від Нью-Йорка - Чак Шумер
Перспективи газової угоди: міністр енергетики Олексій Оржель оприлюднив урядову програму
Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель
Новый формат переговоров по Крыму: в России ответили на предложение
В понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление
Встреча в "нормандском формате": в России озвучили ожидания
9 декабря пройдет саммит лидеров "нормандкой четверки"