Годинники із зозулями: німецьке містечко наче магнітом притягує туристів [ Редактировать ]
Німецьке містечко Трайберг наче магнітом притягує туристів. Три століття тамтешні майстри славляться неповторними годинниками із зозулями. А нині запроваджують нові тренди в старовинному мистецтві. Які саме та для чого гості купують вінтажні годинники? - знає Ольга Жидецька.
Такі звуки наповнюють невеличку майстерню в Трайбергу цілісінький день. От уже 125 років її господарі, сім'я Гаас, виготовляють тут різноманітні дзиґарі з неодмінним атрибутом - зозулькою. Робота складна й копітка - правильно підігнати і зібрати детальки, налаштувати механізм, щоб точно показував час, навчити пташку дзвінко й вчасно співати.
Спадкоємець династії годинникарів Інгольф Гаас розповідає - виживати й добре продаватися його вінтажним виробам допомагають давні секрети майстрів і сучасна творча думка. Адже вигаданий ним новітній дизайн в рази підвищив попит на продукцію. І тепер - це одна з місцевих родзинок.
"Дехто навіть називає мене "Пан годинник із зозулею", бо я завжди жартую, що моє серце стукає - "ку-ку"! Я обожнюю свою справу. Народився в ній, люблю її, вкладаю душу в кожен виріб. Як на мене, ці годинники мають свою родзинку й непідвладні часу. Мені подобається творчість, тож я вкладаю її у своє ремесло", - говорить Інгольф Гаас, годинникар.
Таких виробництв у Трайбергу - ціла вулиця. Саме завдяки їм - невеличке містечко таке відоме серед туристів.
"До нас у Трайберг приїжджає багато гостей з усього світу: з Північної та Південної Америки, Австралії, Азії. І ми пересилаємо ці годинники на всі континенти. Навіть якщо вони завеликі, щоб переправляти їх літаком", - говорить Мехтильд Гаспел, продавчиня.
І справді, відвідувачів у майже сотні місцевих годинникових крамниць не бракує. Вони зацікавлено оглядають вироби, що ніби виринули у двадцять перше століття з минулого.
"Я приїхав сюди з Італії, щоб купити годинника для своєї доньки. Вони такі художні й дуже оригінальні", - говорить Рафаеле Троїзі, турист з Італії.
"Мені подобається різьба. Це унікальне мистецтво, за ним стоїть багата історія", - говорить Еммі, туристка зі США.
У давнину дозволити собі такого годинника могли тільки заможні люди. І нині - ручні вироби трайберзьких майстрів не дешеві. Подекуди вартість оригінального дзиґаря сягає кількадесят тисяч євро.
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