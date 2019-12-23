Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань розкритикував позицію Китаю та Росії щодо допомоги Сирії. Нагадаю, минулого тижня на засіданні Ради безпеки ООН Китай та Росія - єдині країни, які заблокували документ, що передбачав постачання гуманітарних вантажів Сирії упродовж року.

За словами Шампаня, таке рішення завадить мільйонам сирійців отримати найнеобхідніше. Також дипломат нагадав, що Канада пообіцяла виділити Сирії більше мільярда доларів.