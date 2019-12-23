В понедельник, 23 декабря, в Белом доме США заявили, что связывать приостановку выплаты военной помощи Украине с телефонным разговором между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским безрассудно. Об этом заявила представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел, передает CNN.

По словам Семмел, решение о приостановке выплаты 300 млн долларов военной помощи Украине было до телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Читайте также Трамп заблокировал оказание быстрой помощи Украине

"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это ввод в заблуждение и неточность", - сообщила представитель Белого дома.

При этом, представитель меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости вызвать на допрос по делу об импичменте Трампа Майкла Даффи, который попросил Пентагон заморозить военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали заявление о визите Зеленского в США.