В Белом доме объяснили удержание военной помои Украине [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, в Белом доме США заявили, что связывать приостановку выплаты военной помощи Украине с телефонным разговором между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским безрассудно. Об этом заявила представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел, передает CNN.
По словам Семмел, решение о приостановке выплаты 300 млн долларов военной помощи Украине было до телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это ввод в заблуждение и неточность", - сообщила представитель Белого дома.
При этом, представитель меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости вызвать на допрос по делу об импичменте Трампа Майкла Даффи, который попросил Пентагон заморозить военную помощь Украине.
Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали заявление о визите Зеленского в США.
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