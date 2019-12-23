У Зеленского прокомментировали визит Путина в Крым [ Редактировать ]
В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Крыму выступили с заявлением. Соответствующая информация опубликована в Facebook.
Представительство осудило визит российского лидера на полуостров и запуск железнодорожного сообщения.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщение между Россией и временно оккупированной ею территории Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года, - говорится в сообщении.
В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о верификации госвыплат. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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